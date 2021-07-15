رسميا.. الهولندي روبن يعتزل كرة القدم عن عمر 37 عاما

أعلن الهولندي آريين روبن نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقا في بيان رسمي اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز الـ37 عاما.

ونشر روبن لاعب جرونيجن الهولندي، على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار.. مع تحياتي".

وبدأ روبن مسيرته الكروية في صفوف جرونيجن، قبل أن ينضم لأيندهوفن، ثم تشيلسي وبعده تجربة قصيرة في ريال مدريد، قبل أن يبدأ مرحلة التألق بقميص بايرن ميونخ الذي لعب له 10 سنوات قبل أن يعود ويختتم مسيرته في جرونيجن.

🇳🇱 2013 winner Arjen Robben retires from football. Thanks for the memories 👋



Sum up this Champions League hero in three words 👇@ArjenRobben | #UCLpic.twitter.com/MLem83jxa3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 15, 2021

وتوج روبن خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أهمها لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ، كما حصد الدوري الإنجليزي مرتين، والدوري الألماني 8 مرات، والدوري الإسباني مرة، والدوري الهولندي مرة، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وغيرها من الألقاب.

Arjen Robben has announced his retirement from football at the age of 37.



What a career he's had 👏🏆 pic.twitter.com/oAvpR0oJIx — ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2021

المصدر: وكالات