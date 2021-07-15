 
مباشر

قائمة أفضل 33 لاعبا بكرة القدم في الدوري الروسي لموسم 2020-2021

الرياضة

قائمة أفضل 33 لاعبا بكرة القدم في الدوري الروسي لموسم 2020-2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu0i

حدد الاتحاد الروسي لكرة القدم قائمة لأفضل 33 لاعبا في الدوري عن الموسم الفائت 2020-2021.

وتم اختيار 10 لاعبين من زينيت بطرسبورغ "حامل اللقب"، و 5 لاعبين من أندية سبارتاك موسكو ولوكوموتيف وروبين و4 لاعبين من تسيسكا موسكو وواحد من كل من كراسنودور وسوتشي وخيميكي ودينامو.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

حراس المرمى: يوري دوبين (روبين)، إيليا لانتراتوف (خيمكي)، إيغور أكينفيف (تسيسكا).

المدافعون:ماريو فرنانديز (تسيسكا موسكو)، فياتشيسلاف كارافاييف وديان لوفرين وياروسلاف راكيتسكي ودوغلاس سانتوس(زينيت)، ديمتري ريبتشينسكي وفيدران تشورلوكا وهيرنانديز بابلو (لوكوموتيف)، صامويل جيجوت وجورجي جيكيا ولوكاس أيرتون(سبارتاك)، إيليا ساموشنيكوف (روبين).

إقرأ المزيد
حقيقة تولي يواكيم لوف تدريب المنتخب الروسي
حقيقة تولي يواكيم لوف تدريب المنتخب الروسي

لاعبو الوسط: دينيس ماكاروف وخفيشا كفاراتسخيليا (روبين)، مالكولم وفيلمار باريوس وويندل وماغوميد أوزدويف(زينيت)، واندرسون (كراسنودار)، كريستيان نوبوا (سوتشي)، غجيغوش كريتشوفياك (لوكوموتيف)،نيكولا فلاشيتش وتشيديرا إيجوك(تسيسكا موسكو)،دانييل ليسوفوي (دينامو).
 

المهاجمون: أرتيوم دزيوبا وسردار آزمون​​(زينيت)، دجورجي ديسبوتوفيتش (روبي)، ألكسندر سوبوليف وجوردان لارسون(سبارتاك)، فيدور سمولوف (لوكوموتيف).

في نهاية موسم 2020-21 ، توج زينيت بطلا للدوري، وجاء سبارتاك موسكو في وصافة الترتيب، فيما احتل لوكوموتيف المركز الثالث، وبات أرتيم دزيوبا ​​هداف الدوري الروسي برصيد (20 هدفا).

المصدر: "ريا نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا