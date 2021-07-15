الوداد يكرس تفوقه ويتوج بالدوري المغربي للمرة 21 في تاريخه

أسدل الستار على الجولة الـ27 بالدوري المغربي لكرة القدم الأربعاء وكرس خلالها الوداد البيضاوي تفوقه، ونجح في حسم لقب البطولة للمرة 21 في تاريخه، بعد فوزه على مولودية وجدة 2-0.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الأول للوداد في الدقيقة (65)، قبل أن يضيف زميله يحيى عطية الله الهدف الثاني في الدقيقة (90).

وكان الوداد يحتاج لنقطة التعادل فقط كي يحسم لقب الدوري المغربي، إلا أنه أصر على الفوز، ليحقق الفوز الخامس على التوالي له بالبطولة.

وعزز الوداد رصيده من النقاط إلى 63، بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه الرجاء الرياضي صاحب الـ12 لقبا، وهو أعلى فارق بين البطل والوصيف منذ سنوات طويلة.

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وأصبح الوداد قريبا من إنهاء الموسم بأكثر من 70 نقطة، حال انتصاره في باقي المواجهات، ليحقق عدد نقاط لم يصل له البطل من قبل، إذ يمتلك الرجاء الرقم القياسي بـ67 نقطة.



كما تصدر مهاجم الوداد أيوب الكعبي قائمة هدافي الدوري المغربي مجددا بفارق هدف واحد عن الكونغولي بين مالانجو مهاجم الرجاء.



وانخرط لاعبو الوداد في فرحة عارمة بارتداء "الطرابيش الحمراء"، ومعه خرج آلاف من جماهيره في شوارع الدار البيضاء للاحتفال باللقب.

المصدر: "وكالات"