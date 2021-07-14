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الدوري الألماني.. الاحتفاظ بالتبديلات الخمسة وتحديد موعد عودة الجماهير

الرياضة

الدوري الألماني.. الاحتفاظ بالتبديلات الخمسة وتحديد موعد عودة الجماهير
AFP
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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في بيان رسمي يوم الأربعاء السماح بإجراء خمسة تغييرات في الموسم الجديد للدرجتين الأولى والثانية واستقبال الجماهير بدءا من يوم 27 أغسطس المقبل.

وأعطى مجلس كرة القدم الحرية لمنظمي المسابقات في السماح للفرق باستخدام خمسة تغييرات في المباراة حتى نهاية 2022، وقررت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الألماني تفعيل الخيار.

وأقيمت معظم مباريات الموسم الماضي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد، ومنعت جماهير الفرق الزائرة. وقالت الرابطة إن ثالث أيام المباريات اختير لعودة الجماهير مع تحديد خمسة في المئة من التذاكر لجماهير الفرق الزائرة.

وأضافت: "بمجرد رفع القيود تماما ستعود الجماهير الزائرة تلقائيا لنسبة 10 في المئة في كل مباراة".

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وينطلق الموسم الجديد من "البوندسليغا" في الـ13 من أغسطس حيث يلعب حامل اللقب بايرن ميونخ خارج ملعبه ضد بروسيا مونشنغلادباخ.

المصدر: "رويترز"

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