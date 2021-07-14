رسميا.. برشلونة يربط جوهرته المغربية بعقد جديد (فيديو وصور)

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي يوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه المغربي زكريا غيلان البالغ 19 عاما حتى 30 يونيو لعام 2024.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "توصل اللاعب زكريا غيلان إلى اتفاق مع نادي برشلونة على تجديد عقده مع النادي لمدة ثلاثة مواسم حتى 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى خيار التجديد لموسمين آخرين. بعد انتهاء فترته مع فريق تحت 19 سنة، سيلعب المهاجم لفريق برشلونة الرديف (Barcelona B) بدءا من الموسم الجديد".

🔵🔴 تجديد عقد زكريا غيلان مع نادي #برشلونة حتى 30 يونيو/حزيران 2024. بعد انتهاء فترته مع فريق تحت 19 سنة، سيلعب المهاجم لـ @FCBarcelonaB بدءاً من الموسم الجديد. قيمة الشرط الجزائي تبلغ 50 مليون يورو، على أن تصل إلى 100 مليون في حال صعوده إلى الفريق الأول



👍 @ZacariasGhailan💙❤️ pic.twitter.com/kUjkS3vnJY — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 14, 2021

🤩 Zacarías Ghailan, blaugrana des dels 14 anys



😍 Así juega @ZacariasGhailan desde que viste los colores azulgranas



👏 Segueix així, Zaca!

👏 ¡Sígue así, Zaca!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/gNO3yG6XV2 — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) July 14, 2021

وأضاف البيان: "قيمة الشرط الجزائي تبلغ 50 مليون يورو، على أن تصل إلى 100 مليون يورو في حال صعوده إلى الفريق الأول".

¡Imposible expresar lo que significa renovar por el club de mi vida! Gracias a mi familia y a todos aquellos que han confiado siempre en mí. Ahora más que nunca, visca el Barça! @FCBarcelonaB ❤️💙 pic.twitter.com/bCzOHulUfa — Zacarías Ghailan (@ZacariasGhailan) July 14, 2021

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ولعب زكريا للمنتخب المغربي دون 20 عاما في كأس إفريقيا للشباب في فبراير الماضي، حين ودع "أسود الأطلس" البطولة بخسارتهم في ربع النهائي أمام "نسور قرطاج" بركلات الترجيح.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter