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رسميا.. دوناروما ينضم إلى باريس سان جيرمان بعد مغادرة ميلان

الرياضة

رسميا.. دوناروما ينضم إلى باريس سان جيرمان بعد مغادرة ميلان
AFP PAUL ELLIS
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أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الأربعاء تعاقده مع حارس المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات في انتقال مجاني بعد مغادرة ميلان.

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بعد قيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا، ميلان في احتلال المركز الثاني في "الكالتشيو" الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

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ووجه دوناروما في وقت سابق اليوم رسالة وداعية مؤثرة لجماهير "الروسونيري".

المصدر: "رويترز"

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