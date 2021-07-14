رسميا.. دوناروما ينضم إلى باريس سان جيرمان بعد مغادرة ميلان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الأربعاء تعاقده مع حارس المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما لمدة خمس سنوات في انتقال مجاني بعد مغادرة ميلان.

يسرّ نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام جيانلويجي دوناروما إلى صفوفه.



حارس المرمى الإيطالي وقّع عقدًا مدته خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026.



#WelcomeGigiopic.twitter.com/CzBXlDKhSh — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 14, 2021

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بعد قيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا، ميلان في احتلال المركز الثاني في "الكالتشيو" الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

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ووجه دوناروما في وقت سابق اليوم رسالة وداعية مؤثرة لجماهير "الروسونيري".

المصدر: "رويترز"