"جيجو" دوناروما يوجه رسالة مؤثرة قبل مغادرة ميلان (فيديو)

وجه جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي، رسالة وداع إلى الروسونيري، مع اقترب انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وكتب دوناروما عبر حسابه على "إنستغرام": "بعض الخيارات صعبة، لكنها جزء من الحياة، فقد وصلت إلى ميلان عندما كنت طفلا صغيرا، لمدة ثماني سنوات ارتديت هذا القميص بكل فخر، قاتلنا، عانينا، انتصرنا، بكينا، احتفلت مع زملائي في الفريق، مع المدربين، كل من كانوا وما زالوا جزء من النادي، جنبا إلى جنب مع معجبينا الذين يشكلون جزء لا يتجزأ مما كانت عليه العائلة لسنوات عديدة".

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وأضاف الحارس البالغ 22 عاما: "لقد حققت أيضا أهدافا شخصية مهمة مع قميص الروسونيري، مثل أول ظهور لي في سن 16 في الدوري الإيطالي، لقد عشت سنوات غير عادية لن أنساها أبدًا".



وأكمل: "حان الوقت الآن لنقول وداعا، لم يكن اختيارا سهلا، أي شيء غير ذلك، ومن المؤكد أن المنشور لا يكفي لشرح ذلك، أو ربما لا يمكنني أبدا شرحه لأنه من الصعب التعبير عن أعمق المشاعر من خلال كلمات".



وواصل: "ما يمكنني قوله هو أنه في بعض الأحيان يكون من الصواب اختيار التغيير، ومواجهة التحديات المختلفة، والنمو والاكتفاء".



وتابع: "كل جماهير الروسونيري الذين قابلتهم، من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، سيكونون دائمًا في قلبي كجزء أساسي من تلك الرحلة عبر الحياة التي جعلتني ما أنا عليه اليوم".



وختم رسالته: "أتمنى لميلان كل التوفيق والنجاح، وأنا أفعل ذلك بقلبي، من أجل المودة التي تربطني بهذه الألوان، وهو شعور لا يمكن أن تلغيه المسافة والوقت".



من جانبه رد ميلان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" على دوناروما، وقال: "عزيزي جيجو، شكرا لكل ما قدمته لنا خلال سنواتك بقميص الروسونيري".



وأتم: "نتمنى لك الأفضل في مسيرتك، تحياتنا".

ورحل دوناروما عن ميلان هذا الصيف، بعد انتهاء عقده، وفشل في التوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد، قبل أن يساهم بقوة في تتويج منتخب إيطاليا بلقب "يورو 2020"، ويتم اختياره أفضل لاعب في البطولة القارية.

المصدر: instagram/gigiodonna99