رسميا.. نادي روما يضم حارس المنتخب البرتغالي

أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي روي باتريسيو، حارس مرمى وولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغال، لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.

وجاء في بيان فريق العاصمة الإيطالية: "يسر نادي روما أن يعلن أنه حصل بشكل نهائي على حقوق ضم روي باتريسيو البالغ 33 عاما من وولفرهامبتون، مقابل مبلغ ثابت وقدره 11.5 مليون يورو".

دعونا نُرحب بحارس مرمانا الجديد! 1⃣🧤



روي باتريسيو في #روما ❤️💛pic.twitter.com/uRkYmXlBMM — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) July 13, 2021

وأضاف البيان: "كما تنص الاتفاقية على المكافآت المتغيرة، بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة للنادي والأداء الرياضي للاعب الذي وقع على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2024".

"#روما فريق كبير ويمثل تحديًا جديدًا لي في مسيرتي، وأنا متحمس لمساعدة النادي في تحقيق أهدافه"



"مورينيو واحد من أفضل المدربين في العالم، ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ العمل معه وأقدم كل ما في وسعي من أجل مساعدة الفريق".



💬 روي باتريسيو 🧤https://t.co/e0xvxanxSK — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) July 13, 2021

وسيرتدي باتريسيو القميص رقم 1 مع "ذئاب" روما بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن باتريسيو خاض 97 مباراة دولية مع منتخب البرتغال حتى الآن، وساهم في فوزه بلقب بطولة الأمم الأوروبية عام 2016. وكان الحارس المخضرم قد بدأ مسيرته في فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي لعب له لسنوات طويلة حتى أصبح ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي عبر تاريخه، قبل أن ينضم لفريق وولفرهامبتون عام 2018 ويتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي روما الإيطالي