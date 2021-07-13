"الفرعون" صلاح ينشر صورا من تدريبات ليفربول بعد وصوله إلى النمسا (صور)

شارك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء، ضمن معسكر "الريدز" الذي يقام حاليا في النمسا استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ونشر صلاح البالغ 29 عاما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورا من تدريبات "الريدز" اليوم. وكان قد نشر أمس صورة مع حقيبة سفر وأرفقها بكلمة "العودة"، في إشارة لالتحاقه بفريقه بعد انتهاء إجازته الصيفية.

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ويخوض ليفربول 4 مباريات ودية خلال معسكره الاستعدادي للموسم المقبل، حيث سيواجه واكر إنسبروك النمساوي، وأندية شتوتغارت وماينز وهيرتا برلين الألمانية.

المصدر: RT