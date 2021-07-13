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سيدة أمريكا الأولى تسافر إلى اليابان لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية

الرياضة

سيدة أمريكا الأولى تسافر إلى اليابان لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية
AFP MANDEL NGAN
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قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن السيدة الأولى، جيل بايدن، ستسافر إلى طوكيو لحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 يوليو على رأس وفد لن يضم زوجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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ووسط مخاوف من جائحة فيروس كورونا، قرر المسؤولون اليابانيون منع المتفرجين من حضور أغلب المسابقات الأولمبية، وأعلنت طوكيو حالة طوارئ تستمر حتى 22 أغسطس القادم.

ومن المنتظر إقامة الألعاب الأولمبية، التي تأجلت بالفعل عاما واحدا بسبب كوفيد-19، في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس.

المصدر: "رويترز"

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