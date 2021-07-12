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شاهد لقطة لم يتم عرضها أثناء نهائي أمم أوروبا.. مشجع يقتحم أرضية الملعب ورجال الأمن يطاردونه

الرياضة

شاهد لقطة لم يتم عرضها أثناء نهائي أمم أوروبا.. مشجع يقتحم أرضية الملعب ورجال الأمن يطاردونه
Reuters Paul Ellis
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شهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني من المباراة النهائية لأمم أوروبا التي جمعت أمس الأحد المنتخبين الإنجليزي والإيطالي توقفا اضطراريا نتيجة اقتحام أحد المشجعين لأرضية الملعب.

ولم يواكب النقل التلفزيوني للنهائي أحداث المطاردة التي جرت بين المشجع ورجال حفظ النظام، بينما تم تداول العديد من الفيديوهات للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورها بعض الحضور من زوايا مختلفة حسب جلوسهم على المدرجات.

واستكمل اللعب فور إخراج الضيف غير المرغوب به من أرضية الملعب.

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يذكر أن المنتخب الإيطالي توج أمس الأحد بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT

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