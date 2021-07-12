شاهد لقطة لم يتم عرضها أثناء نهائي أمم أوروبا.. مشجع يقتحم أرضية الملعب ورجال الأمن يطاردونه
شهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني من المباراة النهائية لأمم أوروبا التي جمعت أمس الأحد المنتخبين الإنجليزي والإيطالي توقفا اضطراريا نتيجة اقتحام أحد المشجعين لأرضية الملعب.
مشجع يقتحم ملعب ويمبلي... pic.twitter.com/jtRpoMUPY8— برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) July 11, 2021
ولم يواكب النقل التلفزيوني للنهائي أحداث المطاردة التي جرت بين المشجع ورجال حفظ النظام، بينما تم تداول العديد من الفيديوهات للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورها بعض الحضور من زوايا مختلفة حسب جلوسهم على المدرجات.
مشجع يقتحم ملعب ويمبلي 🏟 في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني لـ #نهائي_يورو_2020. #ايطاليا_انجلتراpic.twitter.com/pk8RIC7W4y— بشير الرياشي (@PbYSKVUKaY5ngqq) July 11, 2021
واستكمل اللعب فور إخراج الضيف غير المرغوب به من أرضية الملعب.
شاهد.. مشجع يقتحم ملعب ويمبلي خلال نهائي يورو 2020#لندن#ملعب_ويمبلي#يورو_2020pic.twitter.com/dQg04Wha8p— Hespress هسبريس (@hespress) July 12, 2021
⭕️ مشجع يقتحم أرض الملعب قبل نهاية الشوط الثاني لمباراة إيطاليا ضد إنجلترا— استاد الدوحة (@staddoha) July 11, 2021
#يورو2020
#EURO2020
#ايطاليا_انجلترا
#استاد_الدوحpic.twitter.com/YsGmBjQFl7
يذكر أن المنتخب الإيطالي توج أمس الأحد بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.
وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".
المصدر: RT