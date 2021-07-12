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حكم نهائي أمم أوروبا "يورو 2020".. أغنى حكم في العالم

الرياضة

حكم نهائي أمم أوروبا
Reuters Laurence Griffiths
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يعد الحكم الهولندي بيورن كويبرز البالغ 48 عاما الذي أدار المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا "يورو 2020"، أغنى حكم كرة قدم في العالم بثروة تتجاوز الـ12 مليون دولار.

ويمتلك كويبرز سلسلة "Jumbo" للمتاجر "السوبر الماركت" في هولندا وبلجيكا، إضافة إلى امتلاكه صالونا شهيرا لتصفيف الشعر في مدينة أولدنزال مسقط رأسه.

وكويبرز هو حكم دولي منذ عام 2006، وهو أول حكم هولندي يتولى مسؤولية إدارة المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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يذكر أن المباراة النهائية لـ"يورو 2020" انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على حساب نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتوج "الآتزوري" باللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968. 

المصدر: frontofficesports.com

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