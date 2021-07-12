حكم نهائي أمم أوروبا "يورو 2020".. أغنى حكم في العالم

يعد الحكم الهولندي بيورن كويبرز البالغ 48 عاما الذي أدار المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا "يورو 2020"، أغنى حكم كرة قدم في العالم بثروة تتجاوز الـ12 مليون دولار.

ويمتلك كويبرز سلسلة "Jumbo" للمتاجر "السوبر الماركت" في هولندا وبلجيكا، إضافة إلى امتلاكه صالونا شهيرا لتصفيف الشعر في مدينة أولدنزال مسقط رأسه.

Meet Bjorn Kuipers: “The World’s Richest Referee”



Kuipers is overseeing the Euro 2020 Final between England and Italy.



But beyond the field, Kuipers has made millions running branches of a Dutch supermarket chain, Jumbo. pic.twitter.com/WKKV4zYwFB — Front Office Sports (@FOS) July 11, 2021

وكويبرز هو حكم دولي منذ عام 2006، وهو أول حكم هولندي يتولى مسؤولية إدارة المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

Referee for the #EURO2020 final is Bjorn Kuipers. He is arguably the richest referee in the world, with more than $12 million. He has business interests major super market chains pic.twitter.com/Vtwy4Af63H — Torsu 2.0 (@alfred_torsu) July 11, 2021

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يذكر أن المباراة النهائية لـ"يورو 2020" انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على حساب نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتوج "الآتزوري" باللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968.

المصدر: frontofficesports.com