الولايات المتحدة.. ملاكم "MMA" سابق ينتحر داخل السجن

انتحر ملاكم الفنون القتالية المختلطة السابق (MMA)، ترافيس فولتون، في السجن، بعد الإقرار بالذنب في حيازة مواد إباحية للأطفال واستغلال جنسي لقاصر، وفق صحيفة "دايلي ميل".

وتم العثور على الرجل البالغ من العمر 44 عاما، والذي أطلق عليه لقب "الرجل الحديدي"، ميتا في زنزانته، يوم السبت الماضي، في سجن مقاطعة لين بولاية أيوا.

وكان الملاكم محتجزا منذ فبراير الماضي، ووجهت له هيئة محلفين فدرالية كبرى اتهامات بجناية الاستغلال الجنسي وتلقي وحيازة مواد إباحية عن الأطفال، وكان قد اتهم بإقناع فتاة تبلغ من العمر 13 عاما بالتأمل معه قبل تجريدها من ملابسها الداخلية والقيام بفعل جنسي معها، كما وجهت فتاة ثانية مزاعم ضد لاعب فنون القتال المختلطة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتم العثور على جثة فولتون أثناء فحص روتيني للزنزانة في الساعة 4 صباحا، حيث جرى نقله إلى مركز ميرسي الطبي، وحاول المسعفون الإنعاش القلبي الرئوي له، ولكن أعلن عن وفاته في المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل يوم واحد فقط من وفاته، وافق "الرجل الحديدي" على الاعتراف بالذنب في اثنتين من التهم الأربع المتعلقة بالاستغلال الجنسي لطفل وحيازة مواد إباحية للأطفال، فيما طعن فريق دفاعه بأمر تفتيش أدى إلى مصادرة أجهزته الإلكترونية، حيث وجد المحققون الصور الإباحية، وحكم قضاة لصالح الحكومة وأيدوا عمليات التفتيش في حكم يوم الخميس.

وقدم فولتون يوم الجمعة إشعارا قال فيه إنه يعتزم الإقرار بالذنب في جميع التهم، إذ تم تحديد موعد جلسة استماع للمرافعة في 23 يوليو، حيث اتهم الملاكم بضرب امرأة في رأسها بشكل متكرر والتهديد بقتلها في سبتمبر 2019، في مقاطعة بلاك هوك بولاية أيوا.

المصدر: "دايلي ميل"