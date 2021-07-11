مدرب إنجلترا يناشد جمهور بلاده باحترام النشيد الوطني لإيطاليا

قال مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، إنه يتعين على جمهور بلاده احترام النشيد الوطني الإيطالي عند عزفه قبل انطلاق مباراة المنتخبين في نهائي كأس أوروبا في ملعب ويمبلي، اليوم الأحد.

وأطلق بعض المشجعين الإنجليز، صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني للدنمارك قبل مواجهة إنجلترا والدنمارك في الدور قبل النهائي الأسبوع الماضي، كما أطلقت صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لألمانيا في دور الـ16 في ملعب ويمبلي اللندني أيضا.

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وقال ساوثغيت للصحفيين، أمس السبت: "من المهم أن يحترم جمهورنا الفرق المنافسة. ونحن ندرك من خلال اللعب في الخارج أن إطلاق صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لبلادنا ربما يشكل حافزا أكبر بالنسبة لنا. لذا فإنني لا أعتقد أن هذا سيفيد المنتخب".

وأضاف: "أعتقد أن بوسعنا استفزاز المنتخب الإيطالي في المباراة من خلال إطلاق صيحات الاستهجان، لكن الأمر يختلف مع النشيد الوطني. أعتقد أنه يتعين علينا احترام النشيد الوطني".

وكان اللاعب الإنجليزي الدولي السابق، غاري لينيكر، وجه نداء مماثلا لجمهور بلاده في الأسبوع الماضي.

وقال لينيكر "إذا حالفكم الحظ في الحصول على تذكرة للمباراة النهائية فأرجوكم، أرجوكم لا تطلقوا صيحات الاستهجان عند عزف السلام الوطني لإيطاليا.. لأن السلام الوطني أولا هو رمز يتعين الانصات إليه، وثانيا فهذا سلوك وقح وعديم الاحترام، ولا ينم عن رقي".

وتسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في عام 1966، عندما ستواجه ضيفتها إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، مساء اليوم الأحد.

المصدر: رويترز