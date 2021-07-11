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شاهد.. لحظة كسر ماكغريغور لقدمه في نزاله ضد بوارييه

الرياضة

شاهد.. لحظة كسر ماكغريغور لقدمه في نزاله ضد بوارييه
Reuters
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حالف سوء الحظ المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماكغريغور، في النزال الذي جمعه بالأمريكي، داستن بوارييه، اليوم الأحد، في لاس فيغاس ضمن دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة.

وفي وقت كان فيه بوارييه مسيطرا على مجريات الجولة الأولى، تمكن ماكغريغور من الإفلات من قبضة منافسه ووقف على قدميه، ليسدد مجموعة من اللكمات على مستوى الوجه للمقاتل الأمريكي.

ولسوء حظ ماكغريغور، فأثناء تسديده لهذه اللكمات، وقبل ثوان فقط من نهاية الجولة الأولى، تعرضت قدمه اليسرى لالتواء حاد، وهو ما تسبب له في كسر على مستوى الساق.

وأنهى الحكم النزال بعدها معلنا عن فوز بوارييه  بالضربة الفنية القاضية. 

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وهذا الفوز هو الثاني الذي يحققه بوارييه على ماكغريغور في ثلاثة نزالات بينهما.

وكان ماكغريغور، تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأمريكي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في يناير الماضي في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

تجدر الإشارة إلى أن ماكغريغور وعلى الرغم من خسارته في نزال اليوم، فقد ضمن الفوز بجائزة مالية قدرها 10 ملايين دولار، في حين سيحصل بوارييه على 3 ملايين دولار.

المصدر: sportmail.ru

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