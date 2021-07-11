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شاهد.. نيمار ينهار بعد خسارة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

الرياضة

شاهد.. نيمار ينهار بعد خسارة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا
Reuters
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لم يتمالك النجم البرازيلي نيمار نفسه، بعد الخسارة أمام الأرجنتين، في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم، فجر اليوم الأحد

وانهار نيمار باكيا بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز الأرجنتين بهدف أنخيل دي ماريا، ليحقق منتخب "التانغو" اللقب للمرة 15 في تاريخه.

وواصل نيمار البكاء في أحضان مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، كما حرص لياندرو باريديس زميله في باريس سان جيرمان، على مواساته.

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ولم ينس نيمار وسط أحزانه أن يهنئ صديقه ليونيل ميسي، الذي توج باللقب اللاتيني لأول مرة في تاريخه بعد ثلاث محاولات فاشلة.

المصدر: وكالات

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