شاهد.. نيمار ينهار بعد خسارة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

لم يتمالك النجم البرازيلي نيمار نفسه، بعد الخسارة أمام الأرجنتين، في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم، فجر اليوم الأحد

وانهار نيمار باكيا بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز الأرجنتين بهدف أنخيل دي ماريا، ليحقق منتخب "التانغو" اللقب للمرة 15 في تاريخه.

This is the hardest video to see. Hearing Neymar crying, it breaks my heart.. 🤍viva o Brasil 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/MTOA2buoo2 — Liv (@imliv__) July 11, 2021

nah the soundtrack and neymar crying is killing me😭😭😭😂pic.twitter.com/qWZj1mvo7Y — Anti Soneka Acc (@SubzDiary) July 11, 2021

Argentina coach Lionel scaloni went on to console Neymar first before congratulating Lionel Messi pic.twitter.com/Rb6xWdZyFw — Emuria10 (@FCBShungu) July 11, 2021

"Neymar"

Porque se fue del Maracana con el culo roto. pic.twitter.com/UwwM70dcRU — Martinezta (@Lamartinezta) July 11, 2021

وواصل نيمار البكاء في أحضان مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، كما حرص لياندرو باريديس زميله في باريس سان جيرمان، على مواساته.

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ولم ينس نيمار وسط أحزانه أن يهنئ صديقه ليونيل ميسي، الذي توج باللقب اللاتيني لأول مرة في تاريخه بعد ثلاث محاولات فاشلة.

المصدر: وكالات