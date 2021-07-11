شاهد.. الأرجنتين تسجل هدف التقدم في شباك البرازيل

أحرز الجناح أنخيل دي ماريا، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني في شباك نظيره البرازيلي خلال المباراة التي تجمعهما الآن في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 22، بعد كرة طويلة أخطأ مدافع البرازيل لودي في التعامل معها، لتصل إلى دي ماريا، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفع الكرة بكل براعة من فوق الحارس المتقدم لتتهادى إلى الشباك.

#CopaAmérica 🏆



¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تبحث في هذه المباراة عن لقبها الثاني تواليا والعاشر في تاريخها في بطولة كوبا أمريكا، في حين تسعى الأرجنتين لحصد لقبها الـ15 والأول لها منذ العام 1993.

المصدر: RT