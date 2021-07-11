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شاهد.. الأرجنتين تسجل هدف التقدم في شباك البرازيل

الرياضة

شاهد.. الأرجنتين تسجل هدف التقدم في شباك البرازيل
Reuters
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أحرز الجناح أنخيل دي ماريا، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني في شباك نظيره البرازيلي خلال المباراة التي تجمعهما الآن في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 22، بعد كرة طويلة أخطأ مدافع البرازيل لودي في التعامل معها، لتصل إلى دي ماريا، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفع الكرة بكل براعة من فوق الحارس المتقدم لتتهادى إلى الشباك.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تبحث في هذه المباراة عن لقبها الثاني تواليا والعاشر في تاريخها في بطولة كوبا أمريكا، في حين تسعى الأرجنتين لحصد لقبها الـ15 والأول لها منذ العام 1993.

المصدر: RT

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