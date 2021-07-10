شاهد.. الرجاء المغربي يهز شباك شبيبة القبائل مبكرا
فاجأ نادي الرجاء المغربي مبكرا منافسه شبيبة القبائل الجزائري بهدف في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية، اليوم السبت، على ملعب "الصداقة" في كوتونوي البنينية.
ولم يمهل اللاعب المغربي سفيان رحيمي فريق شبيبة القبائل سوى 7 دقائق فقط، قبل أن يهز شباكه.
🎥⚽️ هدف الرجاء في نهائي الكونفيدرالية عن طريق سفيان رحيمي هدف الاهلي المصري— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 10, 2021
#الرجاء_شبيبة_القبائلpic.twitter.com/PRUY52gh5n
وأضاف المهاجم الكونغولي، بين مالانغو، الهدف الثاني للفريق المغربي بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء.
⚽️ هدف الرجاء الثاني في نهائي الكونفيدرالية عن طريق مالانجو— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 10, 2021
#الرجاء_شبيبة_القبائل
pic.twitter.com/IvHVdx8Amn
🟢 تشكيل الرجاء! 🇲🇦— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 10, 2021
التشكيل الرسمي للفريق المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل. 👌#TotalEnergiesCAFCC | @RCAofficiel l #RCAJSKpic.twitter.com/Tr5yOENl8h
🟡 تشكيل شبيبة القبائل! 🇩🇿— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 10, 2021
هكذا يخوض الفريق الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية في مواجهة الرجاء. 🙌#TotalEnergiesCAFCC | @jsk_tweet l #RCAJSKpic.twitter.com/DW4hJYID53
المصدر: RT