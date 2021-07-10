شاهد.. الرجاء المغربي يهز شباك شبيبة القبائل مبكرا

فاجأ نادي الرجاء المغربي مبكرا منافسه شبيبة القبائل الجزائري بهدف في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية، اليوم السبت، على ملعب "الصداقة" في كوتونوي البنينية.

ولم يمهل اللاعب المغربي سفيان رحيمي فريق شبيبة القبائل سوى 7 دقائق فقط، قبل أن يهز شباكه.

🎥⚽️ هدف الرجاء في نهائي الكونفيدرالية عن طريق سفيان رحيمي هدف الاهلي المصري



#الرجاء_شبيبة_القبائلpic.twitter.com/PRUY52gh5n — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 10, 2021

وأضاف المهاجم الكونغولي، بين مالانغو، الهدف الثاني للفريق المغربي بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء.

⚽️ هدف الرجاء الثاني في نهائي الكونفيدرالية عن طريق مالانجو



#الرجاء_شبيبة_القبائل



pic.twitter.com/IvHVdx8Amn — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 10, 2021

🟢 تشكيل الرجاء! 🇲🇦



التشكيل الرسمي للفريق المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل. 👌#TotalEnergiesCAFCC | @RCAofficiel l #RCAJSKpic.twitter.com/Tr5yOENl8h — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 10, 2021

🟡 تشكيل شبيبة القبائل! 🇩🇿



هكذا يخوض الفريق الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية في مواجهة الرجاء. 🙌#TotalEnergiesCAFCC | @jsk_tweet l #RCAJSKpic.twitter.com/DW4hJYID53 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 10, 2021

المصدر: RT