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شاهد.. الرجاء المغربي يهز شباك شبيبة القبائل مبكرا

الرياضة

شاهد.. الرجاء المغربي يهز شباك شبيبة القبائل مبكرا
twitter/CAFCLCC_ar
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فاجأ نادي الرجاء المغربي مبكرا منافسه شبيبة القبائل الجزائري بهدف في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية، اليوم السبت، على ملعب "الصداقة" في كوتونوي البنينية.

ولم يمهل اللاعب المغربي سفيان رحيمي فريق شبيبة القبائل سوى 7 دقائق فقط، قبل أن يهز شباكه.

وأضاف المهاجم الكونغولي، بين مالانغو، الهدف الثاني للفريق المغربي بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: RT

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