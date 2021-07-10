الـ"يويفا" يعاقب إنجلترا عشية خوضها نهائي كأس أوروبا ضد إيطاليا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إنه عاقب الاتحاد الإنجليزي بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو، بسبب تصرفات جماهير منتخبه خلال مواجهة الدنمارك في نصف نهائي كأس أوروبا.

وأظهرت صور تلفزيونية، قيام مشجع لإنجلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو حارس مرمى منتخب الدنمارك، كاسبر شمايكل، بينما تقدم قائد إنجلترا هاري كين، لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليمنح بلاده التقدم والفوز 2-1 في ملعب "ويمبلي"، الأربعاء الماضي.

وكان الـ"يويفا"، قال في بيان يوم الخميس الماضي، إنه بدأ إجراءات جزائية ضد إنجلترا بعد الفوضى التي حدثت خلال عزف النشيد الوطني للفرق وإطلاق الألعاب النارية.

وأطلق الجمهور الإنجليزي صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمرك قبل انطلاق المباراة.

كما أطلقت صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني لألمانيا في "ويمبلي" أيضا الأسبوع الماضي، عندما فازت إنجلترا على فريق المدرب يواخيم لوف في دور الـ16.

وتسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966، عندما تواجه إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب "ويمبلي" اللندني غدا الأحد.

المصدر: رويترز