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التشكيلة المتوقعة لملحمة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

الرياضة

التشكيلة المتوقعة لملحمة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا
AFP
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تلتقي البرازيل المضيفة مع غريمتها التقليدية الأرجنتين في مباراة مرتقبة فجر غد الأحد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتقام المباراة غدا الأحد، في الساعة الثالثة صباحا حسب توقيت السعودية (منتصف ليل السبت/ الأحد بتوقيت غرينيتش).

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ويبحث المنتخب البرازيلي عن اللقب الثاني على التوالي في كوبا أمريكا، بينما يريد ليونيل ميسي الفوز بأول لقب له مع الأرجنتين في البطولة القارية.

وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يعتمد مدربا المنتخبين على التشكيلتين التاليتين:

البرازيل

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - تياغو سيلفا - رينان لودي.

في خط الوسط: كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا.

في خط الهجوم: إيفرتون - نيمار - ريتشاردسون.

الأرجنتين

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا - جيرمان بيزيلا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو.

في خط الوسط: دي باول - رودريغيز - باريديس.

في خط الهجوم: ميسي - لاوتارو مارتينيز - نيكولا خونزاليس.

المصدر: وكالات

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