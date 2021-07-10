دجوكوفيتش يتجاوز عقبة شابولوف ويبلغ نهائي ويمبلدون

بلغ المصنف أولا عالميا وحامل اللقب، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، النهائي الثالث له تواليا في بطولة ويمبلدون، بفوزه أمس الجمعة، في نصف النهائي على الكندي دينيس شابولوف 7-6، و7-5، و7-5.

وقال دجوكوفيتش عقب الفوز بعدما غادر شابولوف أرض الملعب وعيناه دامعتان وسط تصفيق الجمهور: "النتيجة لا تدل على الأداء والمباراة. كان (شابولوف) يرسل للمجموعة الأولى، كان اللاعب الأفضل في أغلب فترات المجموعة الثانية.. أهنئه على كل ما فعله".

Make that 7️⃣ Wimbledon finals for @DjokerNole 🙌



The top seed moves past Shapovalov 7-6(3), 7-5, 7-5. #Wimbledonpic.twitter.com/1LaxTRBzZO — ATP Tour (@atptour) July 9, 2021

وتابع: "في هذه المرحلة من مسيرتي، بطولات الغراند سلام هي كل شيء، هي المسابقات الأهم في رياضتنا، وأنا سعيد بصناعة التاريخ في الرياضة التي أحب.. كلما أسمع أن هناك رقما قياسيا، هذا يحفزني، وفي الوقت ذاته أركز على الفوز بكل مباراة".

ولحق دجوكوفيتش، حامل لقب ويمبلدون من 2019 نتيجة إلغاء نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، لحق في النهائي بالإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي تغلب بدوره على البولندي هوبرت هوركاش 6-3، و6-0، و6-7، و6-4.

It all comes down to this on Sunday 🏆



🇷🇸 Novak Djokovic takes on Matteo Berrettini 🇮🇹 #Wimbledonpic.twitter.com/0Ea6taA03o — ATP Tour (@atptour) July 9, 2021

ويأمل الصربي أن يخرج منتصرا من النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته، ليتوج بطلا في ملاعب عموم إنجلترا للمرة السادسة، ما سيسمح له برفع رصيده إلى 20 لقبا كبيرا، وبالتالي معادلة الرقم القياسي لغريميه الإسباني رافائيل نادال، الذي غاب عن البطولة، والسويسري روجر فيدرر، الذي ودعها من ربع النهائي.

ويسعى دجوكوفيتش أيضا لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة، إضافة الى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

المصدر: أ ف ب