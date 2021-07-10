شاهد.. مدرب مغربي يحتج بطريقة غريبة على قرار الحكم

في واقعة غريبة، قام مدرب اتحاد طنجة، إدريس لمرابط، بنزع قميصه في مباراة فريقه أمام نهضة بركان، في الأسبوع الـ26 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، احتجاجا على قرار للحكم.

واحتج لمرابط، بنزع قميصه حينما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لفريقه، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي نادي نهضة بركان داخل منطقة الجزاء.

وبعد هذه اللقطة الغربية، توجه الحكم للمدرب وأشهر في وجهه بطاقة حمراء ليطرده من الملعب.

ومن المنتظر أن لا تتسامح لجنة التأديب التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، مع احتجاج لمرابط، الذي حتى لو تعرض فريقه لظلم تحكيمي، فلم يكن يحق له الاحتجاج بتلك الطريقة "المستفزة".

وانتهت المباراة بخسارة اتحاد طنجة بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز التاسع في الدوري المغربي، بينما رفع نهضة بركان رصيده إلى 36 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع.

المصدر: RT