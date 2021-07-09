شاهد.. هدف أميري يفوز بجائزة الأفضل في الموسم بـ"البوندسليغا"

اختير هدف لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني، ناديم أميري، في مرمى مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم، بجائزة الأفضل في الموسم في "البوندسليغا".

وافتتح ناديم أميري، المنحدر من أصول أفغانية، التسجيل لفريقه بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة، بطريقة مذهلة، فقد روض كرة بمهارة عالية ليتخلص من أحد المدافعين قبل أن يتلاعب بحارس المرمى ويرسل الكرة في الشباك بلمسة سحرية بكعب قدمه.

Гол Амири из «Байера» был признан лучшим в Бундеслиге в этом сезоне 👏



Пересмотри эту красоту еще раз 😍 pic.twitter.com/Y3alcKtRuJ — Матч ТВ (@MatchTV) July 9, 2021

ولكن فرحة أميري (23 عاما) لم تكتمل بهذا الهدف المذهل، فقد رد فريق آينتراخت فرانكفورت الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين والفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

واحتل فريق باير ليفركوزن المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم (2020-2021)، برصيد 52 نقطة، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

بينما توج فريق بايرن ميونخ بلقب بطل "البوندسليغا" برصيد 78 نقطة، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رفقة الثلاثة: لايبزيغ، وبوروسيا دورتموند، وفولفسبورغ، أصحاب المراكز من الثاني حتى الرابع على الترتيب.

المصدر: RT