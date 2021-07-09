مدارس إنجلترا للتلاميذ: استمتعوا بنهائي بطولة أوروبا وتعالوا متأخرين

سمحت بعض مدارس إنجلترا لتلاميذها بالحضور متأخرا صباح يوم الاثنين المقبل، حتى يتمكنوا من متابعة نهائي كأس أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا، مساء الأحد، دون قلق من الاستيقاظ مبكرا.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي أول نهائي مهم له منذ الفوز بكأس العالم في 1966، وهي تجربة قد لا تتكرر لا للتلاميذ فحسب، وإنما للكثير من أولياء الأمور أيضا.

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ولكن موعد المباراة في الثامنة مساء حسب توقيت إنجلترا (19:00 بتوقيت غرينتش)، يضع الآباء في مأزق: هل يحاولون إقناع أطفالهم المتحمسين لمتابعة المباراة بالنوم قبل بدئها أم سيسمحون لهم بالمشاهدة والذهاب متعبين إلى المدرسة في اليوم التالي؟.

وفي إخطارات أرسلتها مدرستان إلى أولياء الأمور، حاول المديران تسهيل الأمر بإتاحة الفرصة للتلاميذ ببدء اليوم الدراسي (الاثنين) في العاشرة والنصف صباحا.

وورد في خطاب لأولياء الأمور من مدرسة بيركلاندز الابتدائية في مانسفيلد بوسط إنجلترا: "نفضل أن يكون التلاميذ مرتاحين ومستعدين لتلقي العلم في المدرسة، على الغياب أو قضاء اليوم كله في حالة من الضيق والتذمر".

وأضاف الخطاب: "دعوهم يشاهدون ويتحدثون عن العمل الجماعي والإثارة والصمود وربما خيبة الأمل. إنها فرصة للتعلم".

وقد لا يكون هذا هو النبأ السعيد الوحيد للتلاميذ، فعقب فوز إنجلترا على الدنمارك في الدور نصف النهائي، جمعت عريضة تطالب بيوم عطلة في البلاد إذا فازت إنجلترا في المباراة النهائية، أكثر من 300 ألف توقيع.

ولم يستبعد وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الفكرة عند سؤاله عن احتمال تطبيقها.

المصدر: رويترز