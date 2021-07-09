اعتقال نجم كرة السلة الأمريكي هاردن ومغني الراب "Lil Baby" في باريس بسبب "المحظور".. فيديو

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على النجم الأمريكي، جيمس هاردن، مدافع فريق بروكلين نتس المشارك في دوري كرة السلة للمحترفين "NBA"، خلال وجوده في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه هاردن برفقة أصدقاء له بينهم مغنيا الراب الشهيران كانيي ويست وليل بيبي، يتمشون في شارع مونتين، وهو أحد أغلى الشوارع في العاصمة الفرنسية، حين أوقفته الشرطة.

BREAKING: James Harden & Lil Baby were stopped & frisked in Paris. Lil Baby was arrested for transporting narcotics pic.twitter.com/zVyhl7mlb0 — Highlight Hoops 24/7 (@HLHoops247) July 8, 2021

وذكرت شبكة " TMZ" أن الشرطة قد ألقت القبض على مغني الراب ليل بيبي "Lil Baby"، لحيازته مخدرات، حيث عثرت في سيارته على عشرين غراما من الماريجوانا، ونقله إلى مركز الشرطة، كما اعتقلت شخصا آخر لم تكشف عن هويته، إضافة إلى جيمس هاردن الذي سرعان ما جرى إطلاق سراحه.

James Harden and Lil Baby were getting love in Paris 🙌 @brkicks



(via mouammar_le_vilain/IG) pic.twitter.com/zdEzQX0as5 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 8, 2021

يذكر أن فريق بروكلين نتس خرج من دور "البلاي أوف" لدوري "NBA"، إثر خسارته أمام ميلواكي بكس في أربع مواجهات من أصل 7 مباريات.

وانضم هيوستن روكتس البالغ من العمر 31 عاما، إلى صفوف فريق بروكلين نتس قادما من نادي هيوستن روكتس، في يناير الماضي.

المصدر: وكالات