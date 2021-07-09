إصابة 5 رياضيين أولمبيين بكورنا في طوكيو

تأكدت إصابة 5 رياضيين وصلوا إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

وتم اكتشاف إصابة رياضيين اثنين من أوغندا، ومشارك واحد من كل من صربيا، وليتوانيا، وإسرائيل.

وكانت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، تامايو ماروكاوا، أعلنت أمس الخميس، أن الجماهير ستُمنع من التواجد في المنافسات الأولمبية المرتقبة، جراء جائحة فيروس كورونا.

وقالت ماروكاوا بعد محادثات شارك فيها مسؤولون حكوميون، ومنظمون، ورؤساء أولمبيون وبارالمبيون: "توصلنا إلى اتفاق بشأن عدم حضور متفرجين في أماكن المنافسات في طوكيو"، ما يعني أن غالبية الألعاب ستجري خلف أبواب مغلقة، إذ أن منافسات قليلة ستقام خارج العاصمة طوكيو.

المصدر: وكالات