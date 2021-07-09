بكلمة بذيئة.. نيمار يتهجم على جماهير بلاده الداعمة لميسي

انتقد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بشدة طائفة من جماهير بلاده، التي ستدعم الأرجنتين للفوز بكوبا أمريكا على حساب منتخب "السامبا"، في نهائي كوبا أمريكا.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في ملعبه الشهير "ماركانا" مع منتخب الأرجنتين الذي يقوده نجمه ليونيل ميسي، في نهائي كوبا أمريكا، بعد غد الأحد.

وأعلن عدد من المشجعين البرازيليين دعمهم لميسي في المباراة النهائية، رغم أنها أمام بلدهم البرازيل.

تصرف هذه الطائفة من الجماهير البرازيلية، صدم نيمار وأثار غضبة، حيث كتب عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام": "أنا برازيلي بكل فخر وكثير من الحب. كان حلمي دائما أن أكون في المنتخب البرازيلي وأن أسمع الجماهير تغني له".

وأضاف: "لم أكن ضد البرازيل أبدا، ولن أكون كذلك أبدا إذا لعبوا من أجل شيء ما، سواء كان ذلك في الرياضة، أو مسابقة لعرض أزياء، أو جوائز الأوسكار".

وتابع: "إذا كانت البرازيل موجودة في المنافسة، فأنا سأدعم البرازيل، لكن ما الشيء المختلف الذي يفعله البرازيليون عن ذلك؟".

وأكمل نيمار انتقاده للجماهير البرازيلية التي ستدعم الأرجنتين وميسي في نهائي كوبا أمريكا، بكلمة بذيئة.

وكان نيمار، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع ميسي، صرح في وقت سابق، بأنه من أشد المشجعين للنجم الأرجنتيني، قائلا: "لطالما قلت إن ميسي أفضل لاعب رأيته، إنه صديق رائع، والآن نحن منافسان في النهائي (كوبا أمريكا). أريد التغلب عليه والفوز باللقب".

وأكمل: "قد يكون اللقب الأول لميسي أيضا. لقد قاتل كثيرا من أجل الفوز بلقب مع الأرجنتين، وإذا لم أتواجد وغابت البرازيل عن المنافسة، كنت سأصبح من مشجعي الأرجنتين".

المصدر: ESP