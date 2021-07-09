بارتي تهزم كيربر وتبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى
أصبحت آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا، أول أسترالية تبلغ نهائي فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس منذ 41 عاما، بعد تغلبها على الألمانية أنجليك كيربر، 6-3، و7-6، أمس الخميس.
وستسعى اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما، الآن لتكرار إنجاز مواطنتها، إيفون جولاجونج، التي فازت بلقب ويمبلدون مرتين (1971، و1980).
Achievement UNLOCKED 🔓— wta (@WTA) July 8, 2021
World No.1 🇦🇺 @ashbarty is into her first #Wimbledon final with a 6-3, 7-6(3) win over Kerber! pic.twitter.com/Iqzqv0dNe9
وتلتقي بارتي في المباراة النهائية مع التشيكية كارولينا بليسكوفا، التي تأهلت أيضا لنهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سبالينكا 5-7، 6-4، و6-4.
F O R T H E G L O R Y 🏆— wta (@WTA) July 8, 2021
Who will be lifting the Venus Rosewater Dish on Saturday?#Wimbledonpic.twitter.com/3DTTaBgh8V
وهذه هي المرة الأولى منذ 1977 التي يصعد فيها طرفا النهائي لأول مرة للعب على اللقب في ويمبلدون.
المصدر: وكالات