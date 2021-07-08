رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد مدافعه ناتشو
أعلن نادي ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد مدافعه ناتشو فرنانديز، وذلك لمدة موسمين.
ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع "تويتر"، صورا لرئيس النادي فلورنتينو بيريس مع ناتشو وهو يوقع على العقد الجديد، ويحمل القميص رقم 2023، في إشارة إلى مدة العقد حتى عام 2023.
✍️ #Nacho2023pic.twitter.com/aQeJA45Cco— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 8, 2021
👕 #Nacho2023pic.twitter.com/PSvle3Sm3b— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 8, 2021
👕 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 8, 2021
👉 @nachofi1990#Nacho2023pic.twitter.com/MUgxBNp5ml
وانتهى عقد ناتشو البالغ من العمر 31 عاما، مع ريال مدريد في 30 يونيو، واتفق مع إدارة الفريق الملكي على الاستمرار مع "الميرينغي" لمدة عامين آخرين، وبالتالي عاد وشارك في تدريبات الفريق الأول مع مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
🏃 + ⚽ + 👊 + 📐 + 🧤 + 💯 #RMCity | #HalaMadridpic.twitter.com/lmxYe37kka— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 7, 2021
يذكر أن ناتشو نشأ في ريال مدريد وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2011 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وشارك فرنانديز خلال مسيرته مع ريال مدريد، في 233 مباراة وسجل 12 هدفا في جميع البطولات.
المصدر: وكالات