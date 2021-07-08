نتيجة قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بمشاركة منتخبين عربيين

جرى اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية، سحب قرعة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021، التي يشارك فيها 16 منتخبا، بينها المنتخبان العربيان الإماراتي والعماني.

وأوقعت القرعة المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا، منتخبات: موزمبيق، إسبانيا وتاهيتي.

بينما جاء المنتخب العماني في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخب البرتغال حامل اللقب، إضافة إلى السنغال والأوروغواي.

وفيما يلي نتيجة قرعة مونديال كرة القدم الشاطئية 2021، الذي ستجري مبارياته في العاصمة موسكو خلال الفترة من 21 إلى 29 أغسطس المقبل:

المجموعة الأولى (A): روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، باراغواي واليابان

المجموعة الثانية (B): موزمبيق، إسبانيا، الإمارات وتاهيتي

المجموعة الثالثة (С): بيلاروس، السلفادور، سويسرا والبرازيل

المجموعة الرابعة (D): البرتغال، عمان، السنغال والأوروغواي.

🏖️⚽️ A repeat of the 2009 final, a clash of the titans in Group B, an intriguing opening match... the draw has been made for the #BeachSoccerWC 🏆



👉 https://t.co/tsahYtpdoOpic.twitter.com/aKWGFDTaEn — FIFA.com (@FIFAcom) July 8, 2021

وتوج منتخب البرتغال بلقب بطل مونديال 2019، على حساب نظيره الإيطالي، إثر فوزه عليه (6-4) في المباراة النهائية.

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بينما احتل منتخب روسيا المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه على نظيره الياباني بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مباراة تحديد المركز الثالث.

يذكر أن منتخب سويسرا حل محل أوكرانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021، بعد رفض أوكرانيا سفر منتخبها إلى موسكو.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، فلاديسلاف فاشتشوك، يوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إنه تقرر عدم إرسال المنتخب الوطني إلى البطولة.

وتأهلت 4 منتخبات أوروبية إلى نهائيات مونديال 2021، واحتل المنتخب الأوكراني المركز الثاني في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بينما احتل المنتخب السويسري المركز الخامس في التصفيات، لذا يشارك بدلا من منتخب أوكرانيا المنسحب.

المصدر: "championat.com"