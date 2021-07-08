أول تعليق لراموس عقب انضمامه رسميا لباريس سان جيرمان

صرح المدافع الإسباني، سيرخيو راموس، بعد انضمامه رسميا إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، بأن باريس أفضل ناد لمواصلة الانتصارات.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميا اليوم الخميس، تعاقده مع قائد ريال مدريد وقلب دفاعه السابق، سيرخيو راموس، (35 عاما) بعقد لمدة عامين حتى 2023.

✍️🆕 #𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼



يسرّ نادي @PSG_arab الإعلان عن انضمام @SergioRamos إلى صفوفه.



المدافع الإسباني وقّع عقدًا لمدة عامين ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023.



❤️💙 #WeAreParispic.twitter.com/8kJplsYORo — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 8, 2021

وكتب راموس "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" جاء فيها: "أفضل مكان للاستمرار في الحلم، أفضل ناد لمواصلة الانتصارات.. سنقاتل بكل ما نملك ومن أجل الفوز بكل شيء".

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis#WeAreParispic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

وزعمت تقارير فرنسية أن سيرجيو راموس سيحصل مع باريس، على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو.

ويعد راموس، ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم قادما من ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان السابق.

وانتهى عقد راموس مع ريال مدريد في 30 يونيو الماضي، ولم يتوصل النادي الملكي إلى اتفاق لتجديد عقد قائده التاريخي، ليرحل عن "سانتياغو برنابيو"، ويبدأ الآن مرحلة جديدة مع باريس سان جيرمان.

🤳 مرحباً، سيرخيو! 🇪🇸@SergioRamos : "أنا سعيد جداً بالتواجد هنا في باريس". ❤️💙 pic.twitter.com/m4P2O8L9F6 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 8, 2021

وانضم سيرخيو راموس لصفوف ريال مدريد في عام 2006 قادما من إشبيلية، وحصد العديد من الألقاب بقميص "الميرينغي"، وفي الموسم الماضي لعب المدافع المخضرم 21 مباراة فقط في مختلف المسابقات، وهو أدنى معدله من المباريات خلال 15 موسما قضاها في ريال مدريد، بسب الإصابات.

المصدر: وكالات