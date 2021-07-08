سد النهضة أهم.. مرتضى منصور يتراجع عن زيارة مقر نادي الزمالك (فيديو)

تراجع رئيس نادي الزمالك المصري السابق، مرتضى منصور، عن زيارته لمقر النادي الأبيض، التي كان مقررا لها، اليوم الخميس.

وقال مرتضى في فيديو نشره على حسابه في موقع "فيسبوك": "تراجعت عن الذهاب لنادي الزمالك لرغبتي في عدم التسبب في أي إزعاج للأمن، حيث تلقيت اتصالات كثيرة تفيد برغبة آلاف الأعضاء في استقبالي".

وأضاف: "أخبرت وزير الرياضة، أشرف صبحي، أنني لن أذهب إلى النادي حرصا على البلد".

وأكمل: "مصر لديها معركة أهم، هي معركة سد النهضة، ولا أريد التسبب في أي مشاكل جانبية، ولا أحد يجرؤ على منعي من دخول نادي الزمالك".

وكان وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، قد أعلن أن "مرتضى سيذهب لنادي الزمالك، لكن لاستعادة بعض المتعلقات الخاصة به من مكتبه، بالتنسيق مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وليس لإدارة النادي مجددا كما ادعى".

ومن المقرر أن تتم الدعوة لانتخابات نادي الزمالك نهاية أغسطس المقبل، حيث يحق لمرتضى منصور ومجلس إدارته الذي تم تجميده بقرار من وزير الشباب والرياضة بسبب مخالفات إدارية ومالية، أن يخوض الانتخابات مجددا.

المصدر: وكالات