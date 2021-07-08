بالوتيلي ينضم إلى نادي أضنة ديمير سبور التركي

انتقل المهاجم الإيطالي "المشاغب" ماريو بالوتيلي إلى الدوري التركي لكرة القدم، للدفاع عن ألوان نادي أضنة ديمير سبور، الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموسم.

وقال أضنة ديمير سبور، أمس الأربعاء، عبر حسابه على "تويتر": "وقع النجم العالمي ماريو بالوتيلي عقدا لمدة ثلاثة مواسم"، واصفا صفقة التعاقد مع ابن الثلاثين عاما بـ"التاريخية".

Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba

Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDelipic.twitter.com/awkNqMdoB0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

وكان بالوتيلي من دون ناد بعد انتهاء مغامرة الأشهر المعدودة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع نادي مونزا، المملوك من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني.

ودافع بالوتيلي عن ألوان مونزا منذ منتصف الموسم المنصرم، بعقد حتى يونيو، وذلك بعدما كان المهاجم السابق لميلان، وإنتر، ومانشستر سيتي، وليفربول، من دون فريق منذ الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع بريشيا.

ويشكل التعاقد مع بالوتيلي، أهمية إعلامية لنادي أضنة ديمير سبور، الذي عاد إلى الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، للمرة الأولى منذ 1995، والذي تعاقد الأسبوع الماضي مع ابن الـ31 عاما، اللاعب الدولي المغربي السابق، يونس بلهندة، قادما من عملاق إسطنبول، غلطة سراي، حيث لعب منذ 2017.

المصدر: وكالات