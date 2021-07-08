مدرب إنجلترا عقب التأهل إلى نهائي يورو 2020: استخففنا بالدنمارك وتسببوا لنا في الكثير من المتاعب

علق غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا على تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 مساء الأربعاء أمام منتخب الدنمارك.

وقال ساوثغيت لشبكة "BBC": "فخور باللاعبين، مناسبة رائعة أن أكون جزءا منهم، كانت الجماهير مذهلة طوال الليلة، نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، وقلت للاعبي منتخب إنجلترا أن يتحلوا بالمرونة والعودة بعد تأخرنا في النتيجة وقد فعلنا ذلك".

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وعن ركلة جزاء ستيرلينغ قال ساوثغيت: "بكل الصدق لم أشاهدها مرة أخرى، أعتقد أن رحيم كان يسبب للدنمارك الإزعاج طوال المباراة".

وواصل ساوثغيت: "لقد واجه هاري كين حارسا عظيما عند تسديد ركلة الجزاء، ولكن الأهم إنها سكنت الشباك".

وأردف: "شعرت أننا سنتأهل إلى النهائي، لكنني كنت أعلم أننا سنخوض معركة من نوع مختلف، تم الاستخفاف بالدنمارك كفريق، لكن تسببوا لنا في الكثير من المتاعب، لقد قام اللاعبون بعمل مذهل، خاصة بالنظر إلى الخبرة الدولية المحدودة التي يتمتع بها البعض منهم، الشيء الأكثر إرضاءا هو أننا قدمنا ​​للجماهير ليلة رائعة وتستمر الرحلة لأربعة أيام أخرى".

وعن نهائي اليورو أمام إيطاليا قال: "علينا أن نستمتع بحقيقة أننا وصلنا إلى النهائي، ولكن هناك عقبة كبيرة أخرى يجب التغلب عليها، إيطاليا فريق جيد للغاية، هم في حالة رائعة خلال العامين الماضيين ولديهم محاربون دفاعيون اجتازوا كل شيء، إنها مباراة رائعة نتطلع إليها".

واختتم بالقول: "النهائيات موجودة للفوز بها، سنعيد تجميع أنفسنا ونستعد بشكل صحيح، نحتاج إلى التعافي الليلة، لقد تطلب الأمر الكثير من الناحية البدنية والذهنية، إيطاليا كذلك، رغم أن لديهم يومًا إضافيًا للتعافي".

تأهل منتخب إنجلترا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على حساب نظيره الدنماركي، إثر فوزه عليه (2-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وسجل الدنماركي الشاب ميكيل دامسغارد (21 عاما) لاعب خط وسط فريق سامبدوريا الإيطالي، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 30، بتسديدة رائعة من كرة ثابتة.

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ورد منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف التعادل جاء بـ"نيران صديقة" سجله قائد المنتخب الدنمارك وقلب دفاعه النابض سيمون كايير خطأ في مرماه، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

واقتنص النجم الإنجليزي هاري كين هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وضرب المنتخب الإنجليزي المتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، موعدا فيه مع نظيره الإيطالي، الذي بلغ نهائي النسخة الحالية للبطولة القارية، على حساب منتخب إسبانيا، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في لندن.

وستقام المباراة النهائية للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" يوم الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT + "بي بي سي"