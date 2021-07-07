شاهد.. امرأة يابانية تحاول إطفاء الشعلة الأولمبية "بمسدس"

اعتقلت السلطات اليابانية امرأة حاولت إطفاء الشعلة الأولمبية بمسدس مائي احتجاجا على قرار المضي قدما في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في ظل مخاطر جائحة كورونا.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة، على مواقع التواصل الاجتماع، تظهر فيه امرأة وهي تقف بين حشد من الناس وصرخت أثناء مرو حامل الشعلة من أمامها، قائلة: "لا للأولمبياد .. أوقفوا الألعاب" قبل أن تطلق مسدسها المائي على الشعلة التي كان يحملها عداء يبلغ من العمر 77 عاما.

В Японии напали на олимпийский огонь с пистолетом 😱😱😱



Местная жительница хотела потушить факел, а потому и оружие использовала соответствующее – водное 🔫



Так 53-летняя женщина выразила протест против проведения Игр во время пандемии:https://t.co/wEEe8hzNqBpic.twitter.com/hTUSenuQ0Y — Матч ТВ (@MatchTV) July 7, 2021

ولم يؤثر الماء في اللهب، ولم يصب العداء بأذى، وأظهر مقطع الفيديو ضابطا يحمل درعا لمنع رذاذ الماء، بينما اعتقل آخرون تاكاهاشي.

وقبضت السلطات اليابانية على كايوكو تاكاهاشي (53 عاما) العاطلة عن العمل، بتهمة عرقلة العمل بالقوة، بعد انطلاق مارثاون الشعلة في مدينة ميتو.

وقالت الشرطة، إن تاكاهاشي اعترفت بالذنب، وأكدت أنها كانت تحتج على إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو. وأضافت الشرطة، أن تتابع الشعلة تعرقل بسبب تصرفات تاكاهاشي، وتم اعتقالها في مكان الحادث.

وجاءت أنباء اعتقال تاكاهاشي في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام، أن حفل افتتاح الألعاب سيكون مفتوحا لكبار الشخصيات فقط دون السماح للمتفرجين الآخرين، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، أعلنت بلدية مدينة طوكيو أمس الثلاثاء، أنها ستلغي تتابع الشعلة الأولمبية من الطرق العامة أيضا، في النصف الثاني من جولة الشعلة التي تستغرق 15 يوما والتي تمر عبر المناطق المركزية بالعاصمة طوكيو بسبب عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن مسيرة الشعلة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، ستجري من دون متفرجين على جانبي الطريق في جميع المناطق تقريبا باستثناء الجزر الصغيرة، وذلك قبل أسبوعين تقريبا على افتتاح الأولمبياد في 23 يوليو الجاري.

بينما أفادت صحيفة "أساهي شيمبون" المحلية، بأنه سيسمح لممثلي اللجنة الأولمبية الدولية، وكبار الشخصيات الأجنبية والرعاة بدخول الاستاد الوطني لمشاهدة الحفل يوم 23 يوليو الجاري. ويعارض الرأي المحلي الياباني إلى حد كبير إقامة الألعاب، التي تم تأجيلها بالفعل لمدة عام بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات