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رونالدو يقضي إجازته مع صديقته جورجينا على اليخت.. (صور)

الرياضة

رونالدو يقضي إجازته مع صديقته جورجينا على اليخت.. (صور)
instagram/cristiano
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يقضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليا إجازته الصيفية مع عائلته، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

ونشر رونالد عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في خاصية ستوري، صورا رفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز وأطفالهما، على متن يخت أثناء قضاء العطلة الصيفية، مع إضافة رموز "إيموشين" تعبيرية للحب.

رونالدو يقضي إجازته مع صديقته جورجينا على اليخت.. (صور)

كما شاركت جورجينا متابعيها على موقع "إنستغرام" بصور جديدة أثناء قضاء عطلتها.

رونالدو يقضي إجازته مع صديقته جورجينا على اليخت.. (صور)

يذكر أن كريستيانو رونالدو،هداف فريق يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، هو أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص، حيث بات عدد متابعيه الآن أكثر من 310 ملايين شخص.

رونالدو يقضي إجازته مع صديقته جورجينا على اليخت.. (صور)

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بينما يتابع حساب جورجينا على موقع "إنستغرام" أكثر من 25 مليون و600 ألف شخص.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة "يورو 2020"، قبل أن يخرج على يد نظيره البلجيكي، بعد خسارته أمامه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعتهما يوم الأحد 27 يونيو الماضي، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأصبح كريستيانو رونالدو (36 عاما) أول لاعب يشارك في 5 نسخ لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا (2004، 2008، 2012، 2016 و 2020)، كما يعد  اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات الدولية الكبرى (كأس أمم أوروبا وكأس العالم).

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 ولا يزال النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" يتصدر قائمة هدافي "يورو 2020" برصيد 5 أهداف، بالرغم من خروجه المبكر، وأصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا،  وأول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا على الأقل في بطولتي (كأس أمم أوروبا وكأس العالم)، برصيد 14 هدفا في نهائيات البطولة القارية، و7 أهداف في المونديال.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 109 بقميص منتخب بلاده، ليعادل رقم الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني المعتزل على دائي.

المصدر: RT 

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