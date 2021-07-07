مدرب بايرن ميونخ الجديد: نوير سيبقى قائدا للفريق

أكد المدرب الجديد لبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، يوليان ناغلسمان، أن الحارس الدولي مانويل نوير، سيبقى قائدا للنادي البافاري، ودعم الجناح لوروا ساني بعد تراجع مستوياته.

وبعد موسمين على رأس الإدارة الفنية لنادي لايبزيغ الألماني، انتقل ناغلسمان (34 عاما) إلى بايرن بدلا من هانزي فليك المستقيل والمنتقل لتدريب منتخب ألمانيا خلفا ليواكيم لوف.

وأكد ناغلسمان أن نوير الذي يكبره بسنة، سيكون القائد بعد قيامه بعمل "رائع" إثر اعتزال القائد السابق فيليب لام في 2017.

وفي أول مؤتمراته الصحفية مدربا لبايرن، دعم ناغلسمان، ساني بعد مستويات متذبذبة في كأس أوروبا حيث ودعت ألمانيا من ثمن النهائي.

وقال ناغلسمان "بالطبع، نتناقش. سيكون عملا جيدا أن تتركه الصحافة وشأنه".

ولم يبرز ساني (25 عاما) موهبته بعد قدومه من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ في صفقة كبير، لكن مدربه الجديد "واثق من رؤية لوروا ساني أقوى، سيكون له تأثير كبير على نجاح بايرن".

وبعد الانتهاء من خوض مباريات ودية ضد كولن، أياكس أمستردام الهولندي، وبوروسيا مونشنغلادباخ، ونابولي الإيطالي في نهاية يوليو، ستكون المباراة الرسمية الأولى لناغلسمان في مسابقة الكأس ضد "بريمر أس في" من الدرجة الخامسة، ثم يحل البايرن ضيفا على مونشنغلادباخ في 13 أغسطس في انطلاق موسم "البوندسليغا".

المصدر: أ ف ب