راموس يجتاز الفحص الطبي في باريس سان جيرمان

وصل قائد ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان.

وأكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن راموس، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر اليوم الأربعاء، تمهيدا لانضمامه للفريق الفرنسي.

Sergio Ramos has completed his medical in Paris as new Paris-Saint Germain player. Contract already signed until June 2023 together with his brother Rene Ramos. 🔵🔴 #PSG



Now it’s gonna be time for official announcement. Sergio Ramos joins PSG. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2021

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أكمل سيرجيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو حزيران 2023".

وأضاف: "من المتوقع أن يعلن سان جيرمان بعد قليل عن التعاقد مع سيرخيو راموس رسميا".

وسيكون راموس ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.

المصدر: وكالات