أولمبياد طوكيو.. استبعاد ريتشاردسون من الفريق الأمريكي

لن تشارك العداءة شاكيري ريتشاردسون ضمن الفريق الأمريكي لسباق 100 متر 4 مرات تتابع في أولمبياد طوكيو، بعد أن قبلت قرار إيقافها شهرا واحدا بعد أن جاءت نتيجة فحوصها إيجابية للقنب.

وقال الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى في بيان "نحن نشعر بتعاطف كبير مع الظروف المتعلقة بشاكيري ريتشاردسون، ونشيد بشدة بمسؤوليتها، وسنقدم لها الدعم المتواصل داخل المضمار وخارجه".

وتابع "كل الرياضيين في ألعاب القوى الأمريكية يدركون بنفس القدر لوائح مكافحة المنشطات وضرورة الالتزام بها، وسنفقد مصداقيتنا كهيئة وطنية مسؤولة إذا تم تنفيذ اللوائح في ظروف معينة فقط".

وأضاف الاتحاد الأمريكي، أنه يثق بأن لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الخاصة بالمادة الموجودة في القنب، "سيتم إعادة تقييمها".

وكانت ريتشاردسون، قالت في مقابلة مع محطة "إن.بي.سي" التلفزيونية منذ أيام، إنها تعاطت مادة القنب المحظورة للتعامل مع وفاة والدتها.

وكان من المتوقع أن تكون العداءة البالغ عمرها 21 عاما، والتي فازت بلقب سباق 100 متر في التصفيات الأمريكية الأولمبية الشهر الماضي، ضمن أبرز الرياضيين في ألعاب طوكيو.

وتنطلق منافسات سباق 100 متر للتابع في طوكيو، في الـ30 من يوليو المقبل، أي بعد يومين من انتهاء إيقاف ريتشاردسون، لكنها لن تستطيع المشاركة لأن إيقافها يعني إلغاء نتائجها في التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية.

المصدر: رويترز