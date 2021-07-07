راموس ينشر تغريدة مؤثرة بعد خروج إسبانيا من كأس أوروبا

أبدى قائد نادي ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس، حزنه الشديد من خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لبطولة كأس أوروبا بعد خسارته بركلات الترجيح (2-4) أمام إيطاليا.

وكتب راموس عبر حسابه في موقع "تويتر": "(الخروج من كأس أوروبا) أمر حزين وظالم.. لأنه لا يمكن أن يكون كذلك، لكنكم جعلتم بلدا بأكمله يهتز ويتحمس.. فخورون بمنتخبنا، تحيا إسبانيا".

Triste e injusto. No ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país. Orgulloso de nuestra Selección. #VamosEspaña — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 6, 2021

يذكر أن راموس، عاش لحظات عصيبة في مسيرته في الموسم المنصرم، حيث ابتلى بالإصابات وغاب عن عدة مباريات لفريقه السابق ريال مدريد، قبل أن يستبعده مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي من قائمة "لاروخا" التي شاركت في نهائيات "يورو 2020".

إقرأ المزيد

وبعدها اضطر راموس للرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية عقده وعدم توصله لاتفاق لتمديده.

ومن المنتظر أن ينضم المدافع البالغ عمره 35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان، حيث يتوقع أن يجري الكشف الطبي اليوم الأربعاء، على أن يعلن النادي الباريسي عن الصفقة رسميا في وقت لاحق.

المصدر: حساب راموس على "تويتر"