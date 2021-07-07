أول تعليق لإنريكي بعد خروج إسبانيا من نصف نهائي كأس أوروبا

قال مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، إنه لا مجال للشكوى بعد خروج بلاده من نصف نهائي كأس أوروبا، بركلات الترجيح أمام إيطاليا، وأصر على تهنئة لاعبيه على مجهودهم خلال البطولة.

وسجل ألفارو موراتا هدف التعادل بعد انفراد بالمرمى، لتعود إسبانيا إلى أجواء المباراة بعدما تقدم فيدريكو كييزا بالهدف الأول لإيطاليا بعد مرور ساعة من اللعب.

ولكن بعد إخفاق الفريقين في هز الشباك خلال باقي الوقت الأصلي، ثم الوقت الإضافي، أهدر موراتا في ركلات الترجيح، ثم سجل جورجينيو الركلة الحاسمة، لتنتزع إيطاليا بطاقة الظهور في النهائي.

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وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء: "هذه ليست ليلة حزينة بالنسبة لي على الإطلاق. بكل تأكيد هناك بعض الإحباط، لكن هذا حال كرة القدم في مستوى النخبة. يجب أن تتعلم ثقافة الفوز والخسارة".

وأضاف "تحدثنا كثيرا عن أسلوبنا المفضل في اللعب، وشعر اللاعبون بالثقة في ذلك، ولا أستطيع إلا تهنئتهم فقط. ليس لدي أي شكوى".

وتابع "لقد أظهرنا أننا نلعب كفريق. الآن من المهم التعافي وسنلتقي مجددا قبل تصفيات كأس العالم".

ووجه إنريكي، إشادة خاصة للاعب وسط منتخب إسبانيا، بيدري البالغ عمره 18 عاما، بعد مستواه المميز.

وأكمل بيدري، 56 تمريرة ناجحة على مدار 90 دقيقة في الوقت الأصلي لمباراة إسبانيا وإيطاليا، ولا يوجد سوى الفرنسي صامويل أومتيتي الذي امتلك نسبة تمرير مئة بالمئة لعدد أكبر من التمريرات في مباراة واحدة ببطولة أوروبا منذ 1980.

وأضاف إنريكي "لا يوجد لاعب عمره 18 عاما فعل هذا. مستواه ودوره في الفريق وقدرته على إيجاد المساحات وشخصيته.. لم أجد أبدا أي لاعب يفعل ما يقوم به بيدري. هذا يخالف المنطق".

وتلتقي إيطاليا في نهائي "يورو 2020" مع الفائز من المواجهة المرتقبة اليوم الأربعاء بين إنجلترا والدنمارك.

المصدر: وكالات