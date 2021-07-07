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التونسية أنس جابر تفقد أعصابها وتنفعل على مشجع في "ويمبلدون" (فيديو)

الرياضة

التونسية أنس جابر تفقد أعصابها وتنفعل على مشجع في
Reuters
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انفعلت النجمة التونسية أنس جابر، على أحد المشجعين التونسيين وطالبته بالصمت حتى تستطيع التركيز خلال مواجهتها للبيلاروسية أرينا سابالينكا أمس الثلاثاء، في ربع نهائي بطولة "ويمبلدون".

وتواصلت صيحات المشجع التونسي على امتداد المواجهة بين اللاعبتين، ولكن مبالغته في الصراخ والتشجيع أثار غضب أنس جابر.

فعندما كانت تتهيأ لتنفيذ أحد إرسالاتها في المجموعة الثانية، صرخ المشجع قائلا: "يلا يا أنس"، وردت عليه جابر غاضبة بالقول "أنت تزعجني ولا تزعجها هي"، في إشارة إلى منافستها.

وتوقف المشوار الرائع للاعبة التونسية في ربع نهائي "ويمبلدون"، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، على يد سابالينكا، بعد خسارتها أمامها بمجموعتين دون رد 4-6 و3-6.

المصدر: مواقع التواصل

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