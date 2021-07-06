شاهد.. الجزائر ترد على السعودية بهدف التعادل في نهائي كأس العرب
رد المنتخب الجزائري بهدف التعادل على نظيره السعودي (1-1) في المباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، والمقامة في مصر.
وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.
لا تخطئ أمام مصعب جوير 🔥— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
هدف أول من نصيب منتخبنا الوطني في مرمى الجزائر 🇸🇦😍#منتخب_السعودية#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/ewY5KQcZCw
بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، في الدقيقة 18، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.
عبدالله رديف يهدر ركلة جزاء للمنتخب السعودي ❌🇸🇦— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
حارس الجزائر يتألق ويرفض الهدف الثاني للأخضر السعودي 🧤#منتخب_السعودية#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/H8Muqy6KIU
وأدرك المهاجم الجزائري عادل بولبينة التعادل لمنتخب "محاربي الصحراء" بحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة
عادل بولبينة يدرك التعادل لمنتخب الجزائر 🇩🇿— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
المباراة تعود لنقطة البداية 1⃣ - 1⃣#منتخب_السعودية#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/8S0uPi2jsP
#كاس_العرب_لمنتخبات_الشباب |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 6, 2021
⚽️ المباراة النهائية لـ #كاس_العرب
📋 تشكيلة لاعبي منتخبي..
#منتخب_السعودية#منتخب_الجزائرpic.twitter.com/SbqKV4FSlQ
المصدر: RT