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شاهد.. الجزائر ترد على السعودية بهدف التعادل في نهائي كأس العرب

الرياضة

شاهد.. الجزائر ترد على السعودية بهدف التعادل في نهائي كأس العرب
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رد المنتخب الجزائري بهدف التعادل على نظيره السعودي (1-1) في المباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، والمقامة في مصر.

وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، في الدقيقة 18، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.

وأدرك المهاجم الجزائري عادل بولبينة التعادل لمنتخب "محاربي الصحراء" بحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة 

المصدر: RT

  

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