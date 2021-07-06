لفتة إنسانية رائعة من "يويفا" تجاه النجم الدنماركي إريكسن والمسعفين الذين أنقذوا حياته

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدعوة للدنماركي كريستيان إريكسن والمسعفين الذين أنقذوا حياته بعد إصابته بأزمة قلبية، لحضور نهائي كأس أمم أوروبا يوم الأحد المقبل في ملعب ويمبلي.

وقال الـ"يويفا" إن إريكسن وزوجته وستة من المسعفين جرى دعوتهم لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، لكن الدولي الدنماركي لم يؤكد حضوره.

وقال بيدر إرسجارد وهو أحد المسعفين إنه تشرف بتلقي دعوة حضور النهائي في مقصورة كبار الشخصيات من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين.

وأضاف في تصريحات صحفية "أشعر بسعادة غامرة مثل طفل في ليلة عيد الميلاد. أشعر بالفخر الشديد لما قدمته وبجميع أفراد الطاقم. لم يكن جهدا فرديا".

يذكر أن كريستيان إريكسن (29 عاما) سقط على أرضية الملعب مغشيا عليه في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة أمام فنلندا، في ملعب "باركن" بالعاصمة كوبنهاغن، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.

وخضع النجم الدنماركي لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

ويتعافى كريستيان إريكسن حاليا في منزله بعدما أجرى جراحة لزراعة منظم لضربات القلب.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

المصدر: رويترز