 
مباشر

شاهد.. نيمار يتغنى مع زملائه بتأهل "راقصي السامبا" إلى نهائي "كوبا أمريكا"

الرياضة

شاهد.. نيمار يتغنى مع زملائه بتأهل
Reuters /Amanda Perobelli
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrt8

احتفل قائد المنتخب البرازيلي نيمار مع زملائه بوصول منتخب "السيليساو" إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم على حساب بيرو، بفوزه عليه بهدف وحيد فجر اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه نيمار وهو يغني مع زملائه في غرفة تغيير الملابس: "احتفل منتخب البرازيل بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا".

وصنع نيمار هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للمباراة، بعد مجهود فردي وتمريرة رائعة لزميله لوكاس باكيتا الذي تابع الكرة في الشباك، ليصعد منتخب البرازيل إلى المباراة النهائية للنسخة الـ47 لبطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، لمنتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، المقامة في البرازيل.

وسيكون منتخب البرازيل على موعد في النهائي، يوم السبت المقبل، مع الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الثانية التي ستجمع فجر غد الأربعاء بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

يذكر أن منتخب "السيليساو" البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، بلغ النهائي العشرين في تاريخه، خسر فيها 11 مرة، ويبحث عن لقبه العاشر في البطولة القارية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا