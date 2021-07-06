مارسيلو يوجه رسالة مصورة لجماهير ريال مدريد بشأن مستقبله

وجه البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد خوض المران الأول للفريق استعدادا للموسم الجديد، حول مستقبله مع "الميرينغي".

وقال مارسيلو في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لريال مدريد: "مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بخير، كان اليوم الأول من الفترة التحضيرية للموسم الجديد، كان صعبا لكننا متحمسون للغاية لكل شيء قادم، هلا مدريد".

🤳©️ @MarceloM12: "Hey everyone, I hope you’re doing well! Today was the first day of pre-season, it was tough but we are incredibly excited for everything that’s to come! Hala Madrid!" #HalaMadridpic.twitter.com/sOvuTR4D7Y — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 5, 2021

كما نشر مارسيلو صورة له من المران عبر حسابه على "إنستغرام" وكتب عليها: "إنه لشرف كبير أن أبدأ موسمي السادس عشر في ريال مدريد، وأكثر من ذلك بكوني قائدا لأفضل فريق في العالم، الموسم (2021-2022) يبدأ الآن، هلا مدريد".

يذكر أن مارسيلو (33 عاما) انضم إلى صفوف ريال مدريد عام 2007 قادما من فريق فلومينينسي البرازيلي، وترددت شائعات حول إمكانية رحيله عن الفريق الملكي، لكن يبدو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يثق بقدرات المدافع البرازيلي وسيعتمد عليه في الفتة المقبلة.

المصدر: وكالات