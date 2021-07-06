لوكوموتيف موسكو يعين الألماني رانجنيك مشرفا على النادي

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، تعيين المدرب السابق لنادي لايبزيغ، الألماني رالف رانجنيك في منصب المشرف على قطاع الرياضة التنمية في النادي.

وقال النادي الروسي عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه عين المدرب الألماني الشهير مشرفا على قطاع الرياضة والتنمية في النادي.

Один из лучших специалистов в мире по футбольному воспитанию и развитию игроков, известный тренер и наставник Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив» сроком на три года.



➡️ https://t.co/sZGsfUyip1pic.twitter.com/rXFLRdNFGc — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 6, 2021

وأضاف أن رانجنيك، هو أحد أفضل المتخصصين في العالم في تعليم كرة القدم وتطوير اللاعبين.

وكان رانجنيك، الذي كانت آخر تجاربه التدريبية مع لايبزيغ الألماني في موسم 2028\2019، أكد أنه سيؤسس شركته الخاصة ولن يعمل مجددا كمدرب أو مدير كرة في المستقبل المنظور.

وقال في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "أقوم بتأسيس شركة محدودة، شركة استشارية لكرة القدم تقوم على أربع ركائز".

وستشمل الركائز الأربع الأساسية، ما فعله رانجنيك طوال 15 عاما من مسيرته التدريبية والإدارية.

وأوضح أن هذا يشمل "بناء النادي" بجانب تدريب المدربين، والمديرين الفنيين، ومديري الكرة واللاعبين، مؤكدا أنه لا يسعى لأن يكون لديه وكالة كبيرة قائلا: "شعاري هو صغير لكن لطيف".

وبات بذلك فريق لوكوموتيف موسكو أول عميل لدى رانجنيك.

المصدر: وكالات