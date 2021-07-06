التشكيلة المتوقعة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم، موقعة نارية اليوم الثلاثاء، بين المنتخب الإيطالي ونظيره الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتأهل منتخب إيطاليا لهذا الدور على حساب بلجيكا (2-1)، بينما أقصى المنتخب الإسباني نظيره السويسري بركلات الترجيح.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فستشهد المباراة مواجهة قوية بين المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، وثنائي الدفاع الإيطالي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، حيث يتزامل الثلاثي في يوفنتوس.

وذكر الموقع أن المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، سيدفع بإيمرسون بالميري في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ليوناردو سبينازولا، الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أمام بلجيكا، وخضع لجراحة أمس الاثنين.

ووفقا لـ"هوسكورد"، فمن المتوقع أن يعتمد مدربا المنتخبين على التشكيلتين التاليتين:

إيطاليا

في حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفاع: إيمرسون - كيليني - بونوتشي - دي لورينزو

في خط الوسط: فيراتي - جورجينيو - باريلا

في الهجوم: إنسيني - كييزا - إيموبيلي.

إسبانيا

في حراسة المرمى: سيمون

في خط الدفاع: ألبا - توريس - لابورت – أزبيلكويتا

في خط الوسط: بوسكيتس - كوكي - بيدري

في خط الهجوم: فيران توريس – أولمو - موراتا.

المصدر: وكالات