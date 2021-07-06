أنشيلوتي يتقدم بطلب خاص للاعبي ريال مدريد في المران الأول

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن طلب غير معتاد تقدم به مدرب ريال مدريد الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للاعبي فريقه، عقب المران الأول تحت إشرافه استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ ريال مدريد، استعداداته للموسم الجديد، أمس الاثنين، بدون مجموعة كبيرة من لاعبيه الدوليين، في ظل ارتباطهم مع منتخباتهم.

وخاض لاعبو الريال المتاحون، المران الأول لهم في ملعب "فالديبيباس" في مدريد، تحت قيادة أنشيلوتي، بعد أن اجتازوا الفحوصات الطبية.

وبدأ اللاعبون المران بمجموعة من التمارين البدنية، قبل خوض بعض التدريبات بالكرة، ولعبوا مباريات على ملعب صغير الأبعاد، وفي نهاية المران تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء سباقات الجري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أمر أنشيلوتي اللاعبين بعدم العودة إلى منازلهم بعد التدريبات، وطلب منهم المبيت في المدينة الرياضية في "فالديبيباس".

وأوضحت الصحيفة، أن أنشيلوتي يعتقد أن غرف النوم في "فالديبيباس"، هي أفضل مكان للراحة للاعبين لاستعادة عافيتهم وبدء العمل في اليوم التالي، مشيرة إلى أن هذه لن تكون المرة الأخيرة التي سيطلب فيها المدرب الإيطالي من لاعبيه هذا الأمر.

يذكر أن أنشيلوتي (61 عاما)، تسلم هذا الصيف مسؤولية تدريب ريال مدريد بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ووقع عقدا لمدة 3 سنوات.

المصدر: وكالات