أسرع عداءة في الولايات المتحدة تنتقد "الأشخاص المثاليين" المعارضين للماريجوانا

انتقدت العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون "الأشخاص المثاليين للغاية" الذين يعارضون تعاطي المخدرات، وذلك بعد يومين من إخفاقها في اختبار الكشف عن تعاطي مادة القنب الهندي.

وأعربت ريتشاردسون في سلسلة تغريدات على حسابها عبر "تويتر" بعد قرار منها من المشاركة في الأولمبياد عن شكرها لداعميها، وأضافت: "انسوا الأمور السلبية واستمتعوا بالمباريات، لأننا نعلم جميعا أنها لن تكون كما هي".

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وتابعت: "آسف لأنه لا يمكنني أن أكون بطلا أولمبيا هذا العام، لكنني أعدكم بأن أكون بطل العالم العام المقبل".

وأضافت: "كل هؤلاء الأشخاص المثاليين يعرفون كيف يعيشون.. يسعدني أنني لست واحدة منهم!".

All these perfect people that know how to live life , I’m glad I’m not one of them! — Sha’Carri Richardson (@itskerrii) July 4, 2021

المصدر: RT